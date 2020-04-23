2020-04-23

ترامب: إذا اقتربت منا أي سفن إيرانية فسننسفها نسفًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر الخميس، أنه أمر البحرية الأميركية بنسف أي سفن حربية إيرانية تقترب بقوة من السفن الأميركية، وذلك بعد حادثة زوارق الحرس الإيراني واستفزازه لسفينة أميركية في بحر الخليج العربي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “لن نقبل بهذا.. إذا فعلوا هذا.. إذا عرضوا سفننا للخطر وعرضوا طواقمنا وبحارتنا البواسل للخطر.. فلن أسمح بذلك، وسننسفهم نسفا”، ومضى قائلًا “هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفًا”.

كما سئل عن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران الأربعاء فقال “نتابع عن كثب”.

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يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري إطلاق قمر صناعي عسكري، ضمن ما وصفه الخبراء ببرنامج فضائي سري.

وفي حين لم يتم التأكد من نجاح إطلاق القمر الصناعي، الذي أطلق عليه اسم “نور”، أثارت تلك العملية مخاوف الخبراء بشأن قدرة هذه التكنولوجيا على مساعدة إيران في تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، لاسيما أن طهران كانت قد أعلنت تخليها عن كل القيود التي فرضها الاتفاق النووي مع القوى العالمية على برنامجها النووي والصاروخي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد في 2018 انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت الأربعاء الماضي أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي خطيرة واستفزازية.

وذكرت في بيان أن 11 زورقاً تابعاً للحرس الثوري قامت بعمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن البحرية الأميركية في الخليج.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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