منصة أبشر تدرج خدمة عودة للمقیمین الراغبين في السفر

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منصة أبشر بشكل رسمي إدراج خدمة “عودة” للتسجيل فيها من قبل المقیمین الراغبين في السفر جواً لبلدانھم.

وقالت المنصة في تغريدة عبر تويتر: “الآن يمكن لجميع المُقيمين النظاميين والمُخالفين داخل المملكة تقديم طلب عودة إلى بلدانهم إلكترونياً”.

ولفتت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب المقدم من المقيم سيتم تنسيق إجراءات السفر الخاصة به.

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وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق إطلاق مبادرة “عودة” التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة ،والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر”، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون “عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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