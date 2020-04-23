الزعاق: الجمعة غرة رمضان والأحد 24 مايو أول أيام العيد

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق أن ظروف هلال شهر رمضان تشير فيه الحسابات الفلكية المتبعة إلى أن غرة الشهر الكريم ستكون يوم غد الجمعة 24 أبريل.

وتابع الزعاق في مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه سيولد هلال شهر رمضان صباح اليوم الخميس 5:26ص وسنصوم فيه خمس جمع، ويوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وأضاف الزعاق في سياق آخر، أن اليوم الخميس هو أول موسم الكنة وفيها بداية لسع أشعة الشمس في الظهيرة، وبداية موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وانتصاف موسم هجرة الطيور.

ولفت إل أن موسم الكنة فيه بداية الربيع الصيفي على نجد وبعد أربعين يومًا تدخل علينا مربعانية القيظ.

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