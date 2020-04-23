استشاري لـ”المواطن”: صيام مرضى الكلى يتوقف على تقرير الطبيب

2020-04-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الكلى الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين مرضى الفشل الكلوي بضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام.

وقال شاهين، لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك حالات من مرضى الفشل الكلوي يخضعون للغسيل الدموي (الديلزة) عدة مرات في الأسبوع، وهو ما يمنحهم الرخصة الشرعية في الإفطار، وهناك حالات أُخرى مثل الذين أجريت لهم زراعة الكلى قبل عامين فمن الممكن أن تصوم وفقًا لتقرير الطبيب، أيضًا فإن كانت حالته تسمح فإن عليه تناول الأدوية بانتظام بعد الفطور مباشرة وبعد السحور- قبل موعد الإمساك- وتعويض السوائل خلال فترة الليل بعد الإفطار، وتجنب الأغذية التي تسبب تكوين أملاح الحصيات التي تترسب في البول، كالألبان والجبنة والسبانخ.

Advertisements

وتابع قائلًا: إن الكلى التي تعانى من القصور المزمن لا تستطيع تركيز البول، مما يزيد من خطورة الجفاف في نهار رمضان، وبالتالي لا تستطيع تخفيف البول مما يهدد حياة المريض في ليل رمضان، وبالتالي فإن الرخصة واجبة لمرضى القصور الكلوي المزمن والفشل الكلوي ومرضى الغسيل، وكذلك زارعي الكلى ومرضى حصوات المسالك البولية المتكررة والحادة ووجب على هؤلاء المرضى الإفطار.

وخلص شاهين إلى القول: إن جسم الإنسان يحتوي على كليتين تزن كل واحدة (150جم)، وطولها (12سم) وعرضها (7سم) وسُمكها (3سم)، وتعمل الكليتان بوظائف عديدة منها تنقية السموم والتخلص من السوائل الزائدة عن حاجة الجسم، والمحافظة على توازن الأملاح في الجسم مثل “البوتاسيوم” و”الصوديوم”، وكذلك حفظ توازن الأحماض وإنتاج الهرمونات مثل “الإريثروبويتن” الذي يساعد نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهرمون “الرينين” الذي يسهم في السيطرة على ضغط الدم وثباته في الوضع الطبيعي، وكذلك إنتاج فيتامين د النشط الذي يساعد على بقاء العظام قوية وسليمة.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











