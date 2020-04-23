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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.حالة الطقس الأرصاد أمطار
حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:19 AM
الأرصاد: يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.
، حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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