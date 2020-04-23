، حالة تستمر لـ10 مساءً.. أمطار رعدية على المحافظات الشرقية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية)، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء هذا اليوم.حالة الطقس الأرصاد أمطار