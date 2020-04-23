، إلزام المصنّعين والمستوردين بإضافة "شبيه" لمنتجات حليب الزيوت النباتية ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكدت "الغذاء والدواء" أنها آمنة وموادها المستخدمة تخضع للوائح الفنية

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية، بإضافة كلمة "شبيه" على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية؛ لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات، للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعة، وتلك التي يتم استبدالها بالزيوت النباتية.

وأوضحت "الغذاء والدواء"، أن المنتجات المعنية هي التي يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية، ويتم تسميتها بـ"شبيه القشطة، شبيه الجبنة، شبيه الحليب المبخر، وغيرها".

وأكدت "الغذاء والدواء" أن هذه المنتجات آمنة وجميع المواد المستخدمة فيها تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة منها.

وأجرى مفتشو "الغذاء والدواء"، 794 جولة تفتيشية على مصانع ومستودعات المستوردين والأسواق المركزية؛ للتأكد من التزامها بالقرار، نتج عنها مخالفة 31 منها؛ بسبب وجود 176 منتجًا مخالفًا، يُقدر وزنها بـ1045 طنًّا.هيئة الغذاء والدواء