، "المسند" عن طقس الخميس: استقرار عام.. مناسب لترائي هلال رمضان ،

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تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام، متوقع اليوم أن تكون السماء صافية وخالية من السحب إلى حد ما، ومناسبة لترائي هلال #رمضان مساء اليوم في شمال منطقة #الرياض #القصيم #حائل #المدينة.
وأضاف: قد يكون مناسبًا في #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك إن سَلِمت من العوالق الترابية الخفيفة.
وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في المناطق الشمالية، وقد تؤثر قليلًا على صفاء الأجواء وترائي #الهلال.حالة الطقس الأرصاد
"المسند" عن طقس الخميس: استقرار عام.. مناسب لترائي هلال رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام، متوقع اليوم أن تكون السماء صافية وخالية من السحب إلى حد ما، ومناسبة لترائي هلال #رمضان مساء اليوم في شمال منطقة #الرياض #القصيم #حائل #المدينة.
وأضاف: قد يكون مناسبًا في #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك إن سَلِمت من العوالق الترابية الخفيفة.
وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في المناطق الشمالية، وقد تؤثر قليلًا على صفاء الأجواء وترائي #الهلال.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:26 AM
قال: متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة
تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار جوي عام، متوقع اليوم أن تكون السماء صافية وخالية من السحب إلى حد ما، ومناسبة لترائي هلال #رمضان مساء اليوم في شمال منطقة #الرياض #القصيم #حائل #المدينة.
وأضاف: قد يكون مناسبًا في #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك إن سَلِمت من العوالق الترابية الخفيفة.
وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في المناطق الشمالية، وقد تؤثر قليلًا على صفاء الأجواء وترائي #الهلال.
، "المسند" عن طقس الخميس: استقرار عام.. مناسب لترائي هلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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