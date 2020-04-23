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سجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم، إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.
وفي تونس أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل إلى 190 حالة؛ في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليًا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.ليبيا فيروس كورونا الجديد
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 09:14 AM
طرابلس أعلنت أن الحصيلة ارتفعت إلى 60 حالةً مع وفاة واحدةإصابات كورونا الجديدة في ليبيا وتونس.. الأولى 1 والثانية 8
سجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم، إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.
وفي تونس أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 909 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته جريدة "الشروق" التونسية، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل إلى 190 حالة؛ في حين بلغ عدد المصابين المقيمين حاليًا في وحدات الإنعاش 32 مصابًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.
، إصابات كورونا الجديدة في ليبيا وتونس.. الأولى 1 والثانية 8 ،
المصدر : الخليج 365
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