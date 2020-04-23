شكرا لمتابعة خبر عن مضاعفة عقوبة المخالفات الصيدلانية والعشبية 100 مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزارء على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد والذي ينص على مضاعفة الحد الأعلى غرامات المخالفات الصيدلانية والعشبية 100 مرة .

وتصل العقوبة بعد التعديل إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية لا تزيد عن 10 ملايين ريال ، مع مضاعفة الحد الأعلى لمدة إغلاق المنشأة من 60يوم إلى 180 يوم .

وأبرز المواد المحظورة بموجب النظام هي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعقاقير النفسية والأدوية التي تم سحبها من الأسواق على أن تختص الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطبيق أحكام النظام والتفتيش على المنشآت والصيدليات .

ويعمل النظام الجديد على تعزيز القدرة التنافسية في سوق الدواء والسماح بدخول الإستثمار الأجنبي بما يعودعلى الناتج القومي .