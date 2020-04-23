شكرا لمتابعة خبر عن تعديل مرتقب لإستحقاق المعاش المبكر للمتنقلين بين القطاعين العام والخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على مقترح يخص المنتقلين بين القطاع الحكومي والخاص بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ليتاح للموظف ضم مدد الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين .

كما يمكن للموظفين إذا بلغت الحد الأدنى وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكنهم أيضا طلب التقاعد ولو كان ذلك قبل بلوغ سن الستين عاماً .

ويجري الشورى حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية تمهيداً لإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين .