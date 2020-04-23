شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل الخرمة وتربة والمويه ورنيه ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل الخرمة وتربة والمويه ورنيه ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً هذا اليوم .

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