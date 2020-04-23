صورة تاريخية تجمع 5 أمراء بالمتحف الزراعي في القاهرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة تاريخية، زيارة 5 من الأمراء للمتحف الزراعي بالقاهرة. وثقت صورة تاريخية، زيارة 5 من الأمراء للمتحف الزراعي بالقاهرة. وظهر في الصورة كل من: الأمير سلطان، الأمير عبدالله، الأمير بندر، الأمير مشعل، الأمير مساعد -رحمهم الله-. والتقطت الصورة عام 1365هــ - 1946م،أثناء زيارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لمصر. شاهد أيضًا:

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