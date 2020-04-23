حقيقة إعفاء المواطنين من أقساط صندوق التنمية العقارية

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كشف صندوق التنمية العقارية عن حقيقة إعفاء المواطنين من أقساط الصندوق.
وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين الذي قال:” صحيح تم إعفاء المواطنين من أقساط صندوق التنمية العقارية “.
وأضاف الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية عبر موقع تويتر:” أهلا بك نودّ أن ننوّه في صندوق التنمية العقارية عن عدم صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل الأقساط المستحقة “.
وكان صندوق التنمية العقارية أوضح الحالات التي يتم فيها الإعفاء من أقساط القروض التي حصل عليها العملاء، لافتا إلى طريقة التواصل مع الصندوق للرد على الاستفسارات بعد تعليق العمل في الفروع ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
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