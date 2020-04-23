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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية في رفحاء عمالة قامت بتخزين 1800 طبق بيض بغرض استغلال الأزمة وبيعها بسعر مرتفع. وأظهر مقطع فيديو عملية الضبط في وجود الدوريات الأمنية، حيث كانت الكمية مخزنة في مركبة متوقفة داخل حوش، فيما عملت وزارة التجارة على ضخ الكميات بالأسواق وتسليم الوافدين المخالفين للجهات الأمنية.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. “التجارة” تضبط 1800 طبق بيض مخزنة لدى عمالة لبيعها بسعر أعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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