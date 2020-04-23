شاهد.. لحظة مداهمة شقق مفروشة مجهزة للمساج والحلاقة في الرياض

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داهمت أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس (الأربعاء)، شققا مفروشة خُصصت للمساج والحلاقة أثناء منع التجول في الرياض. وأظهر فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم عبر حسابه الرسمي في “سناب شات”، لحظة مداهمة 5 غرف جُهزت للمساج والحلاقة وتديرها عمالة مخالفة من الجنسية الفلبينية. Advertisements وأبان المقطع سجلا مخصصا لحجز المواعيد من قبل الزبائن، إضافة إلى غرف مجهزه للمساج وحمام مغربي، وقامت العمالة المخالفة باستئجار الغرف باسم وافد آخر من جنسية عربية. وقامت أمانة الرياض بإغلاق الشقق وتسليم العمالة المخالفة إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الرياض لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.





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