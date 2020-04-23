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كشف مراسل قناة “الإخبارية”، عن تواجد المرور السري ورجال البحث والتحري الجنائي داخل مركبات غير رسمية في أحياء مدينة الرياض لحفظ الأمن والنظام. وأوضح مراسل “الإخبارية”، أن تواجد تلك العناصر الأمنية الهدف منه حفظ الأمن والإطاحة بمن يحاولون استغلال فترة منع التجول في ارتكاب الجريمة والسرقة أو أي مخالفة أخرى. ولفت إلى أن هناك أيضاً تواجداً قوياً لعناصر الحرس الوطني والإدارة العامة للمرور عند مداخل الأحياء في النقاط الأمنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.





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كانت هذه تفاصيل خبر عناصر من المرور السري والبحث الجنائي يتواجدون في أحياء الرياض لمنع الجرائم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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