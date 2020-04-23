منصة إلكترونية لتوصيل مياه زمزم إلى المنازل.. والبداية من مكة

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، عن إطلاق خدمة جديدة عبر إحدى المنصات الإلكترونية المحلية قريباً؛ لتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على مياه زمزم وتوصيلها إلى منازلهم.
وقال الموكلي وفقاً لـ”عكاظ”، إن تلك الخدمة سيتم إطلاقها في مدينة مكة المكرمة كمرحلة أولى، على أن يتم بعدها التوسع التدريجي في المدن الأخرى.
وكان الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، قد وجه في وقتٍ سابق بتوزيع ماء زمزم على مصابي فیروس “كورونا”.
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