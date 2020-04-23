شاهد.. رد فعل “السيسي” تجاه لواء بالجيش المصري ذكر اسم “ميدان رابعة”

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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر رد فعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تجاه لواء بالجيش المصري عندما نطق اسم “ميدان رابعة”، بدلاً من ذكر ميدان “الشهيد هشام بركات”. وأظهر الفيديو الرئيس السيسي وهو يقاطع اللواء عندما قال “طريق وميدان رابعة بمدينة نصر” ويصحح له المعلومة قائلاً: “كوبري الشهيد هشام بركات”، جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق قناة السويس.





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