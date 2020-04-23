وزير المالية: أزمة “كورونا” قد تطول لعدة أشهر أو إلى نهاية العام (فيديو)

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن أزمة فيروس “كورونا” المستجد قد تستمر لعدة أشهر أو قد تطول إلى نهاية العام الجاري في الجانب الاقتصادي والصحي.

وأوضح الجدعان خلال مؤتمر افتراضي عقده مساء أمس (الأربعاء) أن المبادرات الاحترازية التي تم الإعلان عنها هي إجراءات مؤقتة لدعم القطاع الخاص، حتى يتسنى للدولة دراسة ما تقوم به لدعم الاقتصاد والمنشآت الأكثر تأثراً والمواطنين العاملين بها.

وأضاف بأنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر يونيو من هذا العام عن تمديد بعض المبادرات أو تغييرها أو إضافة إجراءات إضافية لها حال رأى المنظور الاقتصادي ذلك.