«الجاسر» يشيد بأعمال المنظومة اللوجستية الوطنية وسلاسة عملها خلال أزمة « كورونا»

أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير الخدمات اللوجستية كافة بسلاسة للنشاطات الغذائية والطبية والصحية، وسط تكامل عناصر المنظومة كافة؛ لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وضمان توفير متطلباتهم؛ بأعلى معايير الجودة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير كل الخدمات اللوجستية.

من جانبه نوَّه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحرص الدولة على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع وسلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، لاسيما الأغذية والأدوية التي جرى نقلها عبر موانئ ومطارات ومنافذ المملكة إلى المستهلك، مشددًا على تقيّد العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، واتخاذ جميع التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأشاد وزير النقل بالعاملين في المنظومة كافة، على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.

اقرأ أيضًا:

«الجاسر»: منظومة النقل تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة وسائل عودة المواطنين للمملكة