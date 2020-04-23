السعودية اليوم / "الأرصاد ": أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية



الطائف 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل الخرمة وتربة والمويه ورنيه ، يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً هذا اليوم .

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08:40ت م

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