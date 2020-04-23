السعودية اليوم / ليبيا تسجل إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 60 حالةً



طرابلس 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

سجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

08:05ت م

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طرابلس 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي للأمراض اليوم إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في ليبيا.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 60 حالةً، كما لم تسجل سوى حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بالفيروس.// انتهى //08:05ت م0019

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