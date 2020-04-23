

كانبيرا 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس

ووصل إجمالي عدد الإصابات على المستوى الوطني الى 6654 حالة اصابة.

// انتهى //

07:40ت م

0018



كانبيرا 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 75 حالة بعد وفاة شخص في ال 24 ساعة الاخيرة حيث اعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا عن وفاة رجل في الستينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 16.ووصل إجمالي عدد الإصابات على المستوى الوطني الى 6654 حالة اصابة.// انتهى //07:40ت م0018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 75 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.