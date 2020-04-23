السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في زامبيا إلى 74 شخصًا



لوساكا 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس

وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، أن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 03 أشخاص، وعدد اللذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.

// انتهى //

07:09ت م

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لوساكا 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، أن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 03 أشخاص، وعدد اللذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.// انتهى //07:09ت م0015

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