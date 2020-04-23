السعودية اليوم / حالتا وفاة إضافيتان و8 حالات إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية



سول 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بفيروس

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس أنه تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس ، لتبلغ الحصيلة 10702 .

وأشارت يونهاب إلى خروج 134 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما يرفع عدد من تعافوا من الفيروس إلى 8411 شخصا.

// انتهى //

07:02ت م

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سول 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 240 حالة.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس أنه تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس ، لتبلغ الحصيلة 10702 .وأشارت يونهاب إلى خروج 134 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما يرفع عدد من تعافوا من الفيروس إلى 8411 شخصا.// انتهى //07:02ت م0010

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