السعودية اليوم / تسجيل تسع حالات جديدة من فيروس كورونا في بوركينا فاسو



واغادوغو 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الان.

// انتهى //

06:56ت م

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واغادوغو 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالة ، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الان.// انتهى //06:56ت م0009

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