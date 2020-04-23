فيديو.. مواجهات بين مواطنين أحوازيين والأمن الإيراني بالشعيبية

2020-04-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

اندلعت اشتباكات بين مواطنين أحوازيين وقوات الشرطة في إيران، أمام مبنى إدارة ما تسمى “شركة إمام خميني لقصب السكر”، التابعة للاحتلال في منطقة الشعيبية شمالي الأحواز العاصمة، بعد محاولة لقوات الاحتلال لتفريق مظاهرة احتجاجية بالقوة.

وكان قد احتشد عدد كبير من أهالي منطقة الشعيبية في مظاهرة احتجاجية منذ يوم أمس أمام مبنى إدارة “شركة قصب السكر”، لمطالبة مسؤولي الشركة بتوظيف الأحوازيين بدلًا من الفرس الذين يتم جلبهم من “طهران، أصفهان” ومناطق فارسية أخرى.

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ورفع المحتجون أثناء مظاهرتهم المستمرة منذ يومين لافتات تحمل عبارات منددة بمسببات البطالة العنصرية ونتائجها السلبية على شباب هذه المنطقة، كما طالبوا مدير عام الشركة بالخروج إليهم والاستماع إلى مطالبهم، إلا أنه أبى وبعث بقوات الشرطة للاعتداء عليهم ومحاولة فضهم بالاعتقالات والضرب.

ويعمل في هذه الشركة عدد قليل من المواطنين الأحوازيين وفي أعمال شاقة، بينما مديرها العام، مهندسوها، محاسبوها ومعظم موظفيها عمومًا من المستوطنين الفرس، وكانت قد تأسست مع مجيء الخميني بعد ما تم مصادرة آلاف الهكتارات من أراض الأحوازيين بالقوة وتخصيصها للشركة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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