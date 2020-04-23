شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة " عودة " لتمكين المقيمين من الرجوع لبلدانهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت منصة " أبشر " عن إطلاق خدمة " عودة " لتمكين المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم ، من التسجيل إلكترونيًا.

وأوضحت " أبشر " عبر حسابها الرسمي، أن تلك الخدمة تُمكّن المقيمين المتواجدين داخل المملكة من تقديم طلب عودة إلى بلدانهم بشكل إلكتروني خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب المقدم من المقيم، سيتم تنسيق إجراءات السفر الخاصة به.