خدمة جديدة لتوصيل ماء زمزم للمنازل

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تستعد شركة المياه الوطنية لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة قريبا، لتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على ماء زمزم وتوصيلها إلى منازلهم. تستعد شركة المياه الوطنية لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة قريبا، لتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على ماء زمزم وتوصيلها إلى منازلهم. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، أن تلك الخدمة سيتم إطلاقها في مكة المكرمة كمرحلة أولى، ثم يبدأ التوسع التدريجي في المناطق الأخرى.

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