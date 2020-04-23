شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..برج الساعة يحتفل بحلول شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت مجموعة من الصور، مظاهر احتفال برج الساعة في مكة المكرمة، بحلول شهر رمضان المبارك. وثقت مجموعة من الصور، مظاهر احتفال برج الساعة في مكة المكرمة، بحلول شهر رمضان المبارك. وأضيء البرج بعبارة " رمضان كريم " وأضيء البرجان المجاوران بنفس العبارة لكن بالإنجليزية. Advertisements

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