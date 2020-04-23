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سيتذكر التاريخ عام 2020 بذلك العام الذي هز فيه وباء عالمي البشرية، لكنه سيتذكر أيضاً أن إمكانات الدول الرقمية كانت السلاح الأقوى في مواجهته ..

بكل فخر وبالأرقام .. هذا الوطن العظيم ???????????????? استعد لهذا الواقع قبل زمن، ليسطر أعظم الحلول الرقمية في مواجهة هذه الجائحة الكونية ????