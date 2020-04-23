هزة أرضية شرق القنفذة بلغت درجتها 2.7 درجة بمقياس ريختر

ليست المرة الأولى بالمنطقة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنَّ هيئة المساحة الجيولوجية رصدت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة، بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 9 كم، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل أنَّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية مساء ٢٩ شعبان الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ شرق محافظة القنفذة، وبلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم.
وقال أباالخيل: إنَّ هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من قبل المواطنين.
وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، وفي هذا السياق نطمئن المواطنين والمقيمين بأنَّ الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع.
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