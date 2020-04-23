السعودية اليوم / رئيس جنوب أفريقيا يعُلن عن خطة بقيمة 26 مليار دولار لمواجهة كورونا



كيب تاون 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، عن تخصيص نحو 26 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات الإغاثة والتحفيز الاقتصادي لمواجهة آثار فيروس

وأكد رامافوزا في خطاب توجه به للشعب، أن هذه القيمة تمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مليار دولار، لقطاع الصحة، و 5 مليار دولار لحماية الوظائف، و 105 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأدى فيروس كورونا الى وفاة 58 شخصًا وأصابة أكثر من 3 آلاف في جنوب أفريقيا لحد الان.

// انتهى //

06:55ت م

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كيب تاون 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، عن تخصيص نحو 26 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات الإغاثة والتحفيز الاقتصادي لمواجهة آثار فيروس كورونا وأكد رامافوزا في خطاب توجه به للشعب، أن هذه القيمة تمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.وأوضح أنه سيتم تخصيص مليار دولار، لقطاع الصحة، و 5 مليار دولار لحماية الوظائف، و 105 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأدى فيروس كورونا الى وفاة 58 شخصًا وأصابة أكثر من 3 آلاف في جنوب أفريقيا لحد الان.// انتهى //06:55ت م0008

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