السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على مناطق( تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية ، المدينة المنورة، حائل ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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06:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.