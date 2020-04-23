السعودية اليوم / وفاة نائب في البرلمان المالي بسبب فيروس كورونا



باماكو 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس

أعلنت مالي اليوم وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي، بعد إصابته بفيروس

وأوضحت وكالة أنباء مالي،أن النائب هو بيلكو با، وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكانت دولة مالي قد شهدت يوم 29 مارس الماضي المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سبباً في نشر الفيروس في البلاد، خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.

من جهة اخرى، سجلت مالي اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي ثلاثة مصابين به، بينما شفي 16 مصاباً، ليكون بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مالي منذ نهاية مارس الماضي 293 إصابة، من ضمنهم 17 حالة وفاة، و73 حالة شفاء.

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02:13ت م

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باماكو 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واسأعلنت مالي اليوم وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وكالة أنباء مالي،أن النائب هو بيلكو با، وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة.وكانت دولة مالي قد شهدت يوم 29 مارس الماضي المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سبباً في نشر الفيروس في البلاد، خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.من جهة اخرى، سجلت مالي اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس، وتوفي ثلاثة مصابين به، بينما شفي 16 مصاباً، ليكون بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مالي منذ نهاية مارس الماضي 293 إصابة، من ضمنهم 17 حالة وفاة، و73 حالة شفاء.// انتهى //02:13ت م0309

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