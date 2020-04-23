السعودية اليوم / موريتانيا تٌقرر التخفيف من حظر التجول



نواكشوط 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 أبريل 2020 م واس

قررت موريتانيا التخفيف من حظر التجول بداية من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار بحسب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك،نتيجة عدم تسجيل موريتانيا حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام،مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين.

وأكد أن خطر انتشار هذه الوباء في البلاد مازال قائمًا، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

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