

جدة 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واس

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية

وأكد أبا الخيل أن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، حيث تعد هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين , مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة ، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر.

// انتهى //

01:42ت م

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جدة 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واسأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية مساء اليوم شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم.وأكد أبا الخيل أن هذه الهزة ليست الأولى بالمنطقة ولكن يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، حيث تعد هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين , مبيناً أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة ، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر.// انتهى //01:42ت م0303

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للزلازل والبراكين يرصد هزة أرضية شرق القنفذة بلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.