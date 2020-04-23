الليلة في بث مباشر .. خبير اقتصادي يجيب قراء المواطن على الانفاق المالي في رمضان

2020-04-23

الليلة في بث مباشر .. خبير اقتصادي يجيب قراء متابعات الخليج 365 على الانفاق المالي في رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستضيف صحيفة “متابعات الخليج 365”، وفي بث مباشر عبر موقعها الإلكتروني، مساء الليلة ، الدكتور محمد آل دليم القحطاني، الأكاديمي والخبير الاقتصادي؛ للإجابة عن أسئلة القراء من المواطنين والمقيمين حول “الإنفاق المالي للأسرة في شهر رمضان”.

ويأتي البث ضمن مبادرة من “متابعات الخليج 365” إيمانًا منها بدورها الإعلامي في توفير مصادر موثوقة وأكاديمية يمكن العودة إليها للرد على أبرز الاستفسارات لدى قراءاتها الكرام.

ويتحدث الدكتور محمد آل دليم خلال البث على الإنفاق المالي الأمثل للأسرة في شهر رمضان، خاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على دخل الكثير من الأسر والتزام الجميع بالبقاء في المنازل قي ظل منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا .

محمد القحطاني في سطور:

يذكر أن الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ المشاريع والموارد البشرية والإدارة الدولية بجامعة الملك فيصل- كلية إدارة الأعمال، مستشار إداري واقتصادي لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، خبير عالمي في الفرنشايز، قائد فريق طموح لريادة الأعمال.

Advertisements

مؤلف لعدد من الكتب أهمها:

“إدارة الموارد البشرية: المنهج المتكامل لإدارة الموارد البشرية” و”التكتلات الاقتصادية الدولية وتحديات التكامل الاقتصادي العربي”، و”الامتياز التجاري Franchising “، وكتابه “الفرنشايز: المفتاح لتحقيق المال والنجاح”، و”بيئة العمل: أسرار للشركات الطموحة”، و”الفرنشايز: الحصان الرابح”، وكتابه “تكنولوجيا التغيير المؤسسي (مترجم)”، و”كتاب بيئة عمل الشركات- لندن”.

محلل اقتصادي في العديد من الصحف والقنوات والإذاعات السعودية وعدد من القنوات العربية.

مؤسس فكر الإدارة والقيادة:

مؤسس فكر الإدارة والقيادة اللحظية في العالم، وأحد المؤسسين للجمعية السعودية للفرنشايز، مؤسس أول مركز طب إداري في العالم لمعالجة أمراض الموظفين والمدراء داخل المنظمات، صاحب مبادرة قافلة الفرنشايز الوطنية، صاحب مبادرة وريد للأسر المنتجة، عضو فاعل في العديد من الجمعيات والاتحادات المحلية والعالمية.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر













تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19