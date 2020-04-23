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أعلنت جامعة الملك سعود رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة.
وأعلنت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون الثانية ظهرًا من يوم العاشر من شهر شوال.
وأضافت: ينبغي تقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موعد أقصاه 16 شوال.
وزادت الجامعة: سيتم فتح المظاريف يوم الـ17 من شهر شوال المقبل.
يُذكر أن الجامعة حددت مبلغ 10 آلاف ريال قيمة استلام الكراسة.جامعة الملك سعود ملعب جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود تعلن رغبتها بتمديد تأجير "الملعب الرياضي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
أعلنت جامعة الملك سعود رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة.
وأعلنت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون الثانية ظهرًا من يوم العاشر من شهر شوال.
وأضافت: ينبغي تقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موعد أقصاه 16 شوال.
وزادت الجامعة: سيتم فتح المظاريف يوم الـ17 من شهر شوال المقبل.
يُذكر أن الجامعة حددت مبلغ 10 آلاف ريال قيمة استلام الكراسة.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:50 AM
أعلنت فتح مظاريف المتنافسين 17 شوال
أعلنت جامعة الملك سعود رغبتها بتمديد تأجير أو استثمار الملعب الرياضي بالجامعة.
وأعلنت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون الثانية ظهرًا من يوم العاشر من شهر شوال.
وأضافت: ينبغي تقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موعد أقصاه 16 شوال.
وزادت الجامعة: سيتم فتح المظاريف يوم الـ17 من شهر شوال المقبل.
يُذكر أن الجامعة حددت مبلغ 10 آلاف ريال قيمة استلام الكراسة.
، جامعة الملك سعود تعلن رغبتها بتمديد تأجير "الملعب الرياضي" ،
المصدر : الخليج 365
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