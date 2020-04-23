شكرا لمتابعة خبر عن تعليق مواطنة على إصابتها بالفيروس بسبب " خاتم " صديقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت مواطنة تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والظروف التي مرت بها طوال 20 يومًا قضتها في المستشفى.

وأكدت المواطنة أنها لم تكن تبالي بإصباتها قدر خوفها من تسببها في نقل العدوى لأي من أفراد أسرتها.

وأشارت إلى الشائعات التي لاحقتها أثناء وجودها في الحجر الصحي، بشأن مصدر الإصابة بالعدوى، موضحة أن أغرب تلك الشائعات هي تسبب خاتم زميلتها في إيطاليا في نقل العدوى لها.

وأكدت أن الأعراض التي ظهرت عليها كانت بسيطة حيث اقتصرت على الزكام وتغير في الصوت ونوبات من الصداع.