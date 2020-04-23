شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنون يتجمعون لتناول الطعام غير مبالين بتعليمات البقاء في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو، تجمع عدد من المواطنين في مدينة عنك بالقطيف، بأحد المنازل لتناول الطعام وقضاء الوقت. وثق مقطع فيديو، تجمع عدد من المواطنين في مدينة عنك بالقطيف، بأحد المنازل لتناول الطعام وقضاء الوقت. وظهر الأشخاص غير مبالين بتعليمات البقاء في المنزل، وتجنب التجمعات في هذه الفترة. وطالب متداولو المقطع بضرورة القبض على هؤلاء المستهترين، بأرواحهم وأرواح غيرهم.

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