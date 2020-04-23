شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وافد يبصق على الأغذية في سوبر ماركت شهير ببريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

وثقت كاميرا المراقبة بسوبر ماركت شهير في بريدة، لحظة قيام وافد عربي بالبصق في المواد الغذائية.

وظهر الوافد خلال مقطع الفيديو وهو يقوم بالبصق في علب المواد الغذائية أكثر من مرة، ثم يقوم بإرجاعها إلى الأرفف مرة أخرى.

يذكر أن الجهات الأمنية بمختلف مناطق المملكة نجحت في الإطاحة بعدد من الأشخاص الذين يتعمدون نقل العدوى بفيروس كورونا من خلال البص بالمتاجر والمصاعد الإلكترونية، وغيرها، لتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.