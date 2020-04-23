مدني جازان يُبطل مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية جرفتها سيول منقول من الأراضي اليمنية

المختصون تعاملوا معهما ولم يحدث ضرر

أبطل رجال الدفاع المدني بمنطة جازان، مفعول لغمين أرضيين بأحد الأودية جرفتها سيول منقول من الأراضي اليمنية. أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى- اليوم الأربعاء- بلاغًا عن العثور على لغمين أرضيين بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وبانتقال المختصين وتعاملهم مع اللغمين تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر.

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