جمعية الكشافة العربية تُشارك في ورشة أداة تقييم الدعم العالمي

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بورشة العمل الافتراضية التي نظمها الإقليم الكشفي العربي، حول أداة تقييم الدعم العالمي GSAT.

الورشة أدارتها مدير التطوير المؤسسي بالإقليم الكشفي العربي مي عبدالهادي، وتضمنت التعريف بمفاهيم دعم المنظمة العالمية للحركة الكشفية في الجمعيات الوطنية وأساسياتها.

وشملت الورشة أيضًا، التعريف بمرحلة تطبيق الأداة لتحديد احتياجات الجمعيات الوطنية، ومراحل تحديد الأولويات والخطة الوطنية للجمعيات الكشفية، إلى جانب التعريف بتقديم الدعم من خلال خدمات المنظمة العالمية.

بالإضافة إلى التعريف بأداة تقييم الدعم العالمي من حيث الأهمية وأبعاد العشرة، وكذا الأدوار المختلفة بين الجمعية والميسرين والمنظمة، فضلًا عن التعريف بمراحل تطبيق أداة تقييم الدعم العالمي في الجمعيات الوطنية، والتقييم الذاتي من قبل الجمعيات والمنظمة العالمية؛ من خلال مكاتب الدعم الإقليمية.

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وتضمنت ورشة العمل كذلك التعريف بالتقييم الخارجي من خلال شركة SGS ، ومنصة خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

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