خبير تقني لـ«عاجل»: تطبيق «فرجت» وهمي يسرق البيانات‬

أوضح الخبير التقني، عبدالله السبيعي لـ«عاجل»، أن تطبيق «فرجت» الموجود على منصة الأندرويد تطبيق وهمي يدار من ألمانيا، ويستغل نجاح خدمة «فرجت» وحب السعوديين لعمل الخير خاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل.

وأضاف السبيعي أن التطبيق عندما يحمله الشخص يتفاجأ بوجود رابط لخدمة أبشر، فعندما يريد التسجيل في البرنامج تظهر له واجهة وهمية لمنصة أبشر، وفي الجهة الأخرى من التطبيق توجد معلومات لا بد من تسجيلها؛ لكي تتم سرقة بيانات الشخص.

وعن مخاطر التطبيق أكد السبيعي، أنهم يستطيعون أخذ معلومات كل شخص يسجل في البرنامج، وذلك لبيع هذه المعلومات على شركات التسويق أو غيرها، وكذلك معرفة الأشخاص الذين يتفاعلون ويستطيعون يساعدون والقوة الشرائية لديهم عالية، مطالبًا الجميع بالإبلاغ عن التطبيق لكي يتم حذف التطبيق وإلغاؤه من منصة أندرويد.

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وأكدت المديرية العامة للسجون قبل أيام أنه لا يوجد أي تطبيق إلكتروني رسمي خاص بخدمة «فُرِجَت» التي تمكن المواطنين والمقيمين من التبرع لسجناء الحقوق المالية، ومساعدتهم على سداد ديونهم، مشيرة إلى أنه للراغبين بالتبرع استخدام الوسيلة الرسمية الوحيدة؛ للوصول إلى خدمة «فُرِجَت» هي منصّة «أبشر» للخدمات الحكومية.

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