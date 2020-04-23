اقتصادي / مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً افتراضياً



الرياض 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واس

عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس

ويأتي هذا الاجتماع، بناءً على توجيهات أصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم يوم 30 مارس 2020، إذ ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء، كما تم مناقشة الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.

وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركون إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

// انتهى //

00:08ت م

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الرياض 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م واسعقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.ويأتي هذا الاجتماع، بناءً على توجيهات أصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في اجتماعهم يوم 30 مارس 2020، إذ ناقشت مجموعة عمل التجارة والاستثمار الأولويات التي حددها الوزراء، كما تم مناقشة الإجراءات الإضافية المقترحة لمكافحة الوباء والتخفيف من تأثيره على التجارة والاستثمار.وركز الاجتماع على تطوير الإجراءات الموصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركون إجراءات طويلة المدى لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.// انتهى //00:08ت م0296

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