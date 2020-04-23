السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا إلى 24 ألفا و686 شخصًا ووفاة 1191 حالة



أديس أبابا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي من مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، أنه تم تسجيل 841 حالة وفاة في شمال أفريقيا، فيما سجلت دول غرب أفريقيا 147 حالة، وسجلت دول وسط أفريقيا 76 حالة.

وفى وقت سابق، ووفقًا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" فإنه يوجد احتمال كبير لفقدان 1,7 مليون وظيفة في عام 2020م بسبب توقف معظم الشركات عن العمل، ومن المتوقع أن يزيد هذا من عدد الفقراء في المنطقة بمقدار 8 ملايين شخص إضافي، فيما أفادت "اليونيسيف" أن هناك 110 ملايين طفل يلزمون بيوتهم ولا يذهبون إلى المدرسة.

وناشدت المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحصول على دعم بمبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطة الاستجابة في جميع أنحاء المنطقة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

// انتهى//

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أديس أبابا 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أفريقيا ليصل إلى 24 ألفا و686 مصابًا، ووفاة ألف و191 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6 آلاف و425 شخصًا.وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي من مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، أنه تم تسجيل 841 حالة وفاة في شمال أفريقيا، فيما سجلت دول غرب أفريقيا 147 حالة، وسجلت دول وسط أفريقيا 76 حالة.وفى وقت سابق، ووفقًا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" فإنه يوجد احتمال كبير لفقدان 1,7 مليون وظيفة في عام 2020م بسبب توقف معظم الشركات عن العمل، ومن المتوقع أن يزيد هذا من عدد الفقراء في المنطقة بمقدار 8 ملايين شخص إضافي، فيما أفادت "اليونيسيف" أن هناك 110 ملايين طفل يلزمون بيوتهم ولا يذهبون إلى المدرسة.وناشدت المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحصول على دعم بمبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطة الاستجابة في جميع أنحاء المنطقة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.// انتهى//00:06ت م0293

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