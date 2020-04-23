وزير النقل يشيد بأعمال المنظومة اللوجستية السعودية

2020-04-23

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكدت وزارة النقل استمرار المنظومة اللوجستية السعودية في توفير كافة الخدمات اللوجستية بسلاسة للنشاطات الغذائية و الطبية و الصحية، وسط تكامل من كافة عناصر المنظومة، لضمان كفاءة تدفق الإمدادات إلى المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية و ضمان توفير متطلباتهم، وبأعلى معايير الجودة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسط تناغم واضح بين جميع عناصر المنظومة لتوفير كافة الخدمات اللوجستية.

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من جانبه نوه معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحرص الدولة – أيدها الله – على تسهيل حركة الشحن، والتأكد من استمرار تدفق البضائع والسلع و سلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها خصوصًا الأغذية والأدوية من موانئ و مطارات ومنافذ المملكة كافة إلى المستهلك، مشددًا على تقيد كافة العاملين في المنظومة بتعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة و اتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد الجاسر بكافة العاملين في المنظومة على جهودهم في ظل هذه الجائحة، مؤكدًا على تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض مملكتنا الحبيبة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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