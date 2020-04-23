2020-04-23

مقيمون في السعودية يعلقون على مبادرة “عودة”.. شكرًا ملك الانسانية أسعدت قلوبنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل العشرات من المقيمين مع مبادرة عودة للمقيمين عبر منصة أبشر، والتي أعلنت عن تفاصيلها وزارة الداخلية أمس؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وانهالت التعليقات عبر صحيفة “متابعات الخليج 365“، حيث قال محمد أحمد عبدالحميد: “أقسم بالله العظيم لو فضلنا نتكلم عنك الخير ما نوفيك حقك، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك، نسأل الله لك الصحة والعافية، وكل عام والشعب السعودي جميعًا بخير”.

وقال صلاح محمد صالح: “حفظك الله ملك الرحمة، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين علي هذا القرار الموفق”.

شكرًا خادم الحرمين:

وعلق عمرو الصعيدي بقوله: “الملك سلمان الله يحفظك، ويحفظك حكمتك وشعبك من كل شر وسوء، أقسم بالله أفضل حكومة بالعالم”.

وعلق شوقي عبدالملك محمد السوداني بقوله: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله خادم الحرمين الشريفين، أسأل الله العظيم أن يوفقك ويسعدك ويطول بعمرك ويمدك بالصحة والعافية توجيهاتك الكريمة تسهيل على المقيمين، دايمًا خيرك سابق والله”.

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وقال صاحب حساب مقيم: “والله خادم الحرمين أب كريم لجميع المقيمين ربنا يحفظه بدوام الصحة يا رب وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الواحد حاسس أني جالس في أكتر من بلده، طول عمرها أهل خير، السعودية أنا عايش فيه ولقيت كل خير وعز علي أرضها اللهم احفظها بحفظك يا رب وبلدنا مصر الحبيبة وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والابتلاء يا رب العالمين وكل عام وجميع المسلمين بكل خير بدخول شهر رمضان المبارك علينا يا رب”.

تفاصيل المبادرة:

يذكر أن مبادرة “عودة” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر“.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحًا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

خطوات الاستفادة من المبادرة:

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة- تاريخ الميلاد- رقم الجوال- مدينة المغادرة- مطار الوصول)، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك تسهيلًا للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون “عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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