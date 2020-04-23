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ترامب يوقع مرسوم تعليق الهجرة إلى أمريكا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه وقع مرسومًا سيتم بموجبه تعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة، موضحًا أنها خطوة لحماية العمال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكتب ترامب على تويتر، قائلًا: “وقعت اليوم المرسوم الذي يحظر الهجرة إلى بلادنا”. وستكون مدة التعليق 60 يومًا، ولن يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.
وينطبق الحظر على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، في محاولة لحماية الأمريكيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق قال ترامب: إن وقف الهجرة “سيضع الأمريكيين العاطلين في مقدمة طابور الباحثين عن وظائف” مع رفع إجراءات العزل العام.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض: “سيكون من الخطأ والظلم للأمريكيين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس استبدالهم بعمالة مهاجرة جديدة قادمة من الخارج. يتعين علينا أولًا أن نهتم بالعامل الأمريكي”.
وأضاف ترامب أنه ستكون هناك بعض الإعفاءات، وأنه سيجدد الحظر لمدة 60 يومًا أخرى أو أكثر.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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